Велосипедистку госпитализировали после ДТП с участием автобуса

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В столичном районе Новогиреево автобус столкнулся с велосипедом, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла около 21:30 в районе дома №12/23 на Свободном проспекте.

Пострадавшую велосипедистку госпитализировали.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Калужском шоссе. В результате погиб один человек, еще один пострадал.