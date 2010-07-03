Троих подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Пермском крае арестовали

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Троих сотрудников предприятия "Азот" в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, арестовали по делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

"По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых по уголовному делу, в числе которых технолог агрегата и два начальника смены", – говорится в сообщении СК.

Уточняется, что в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения.

В понедельник, 6 мая, в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники произошло ЧП. По предварительной информации, при механическом вскрытии емкости с остатками аммиака режущим инструментом произошел взрыв.

В пресс-службе предприятия сообщили, что в результате инцидента разрушений нет. Кроме того, создан штаб для проведения внутреннего расследования.

На сайте компании "Уралхим" говорится, что на заводе "Азот", где и произошел инцидент, производят аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.