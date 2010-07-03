Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае

При взрыве на химическом предприятии в Пермском крае погибли три человека, еще один с травмами доставлен в медучреждение. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Инцидент произошел утром в понедельник, 6 мая, в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники. По предварительной информации, взрыв произошел при механическом вскрытии емкости с остатками аммиака режущим инструментом.
"Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозаписей камер наблюдения и иных следов и объектов для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз", – указывается на сайте СК.
На сайте регионального главка МЧС уточняется, что сообщение о производственном инциденте поступило в ведомство в 10:15 по местному времени (8:15 мск).
"Горения не было. Угрозы населению нет. На месте работают специалисты всех служб РСЧС. Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия", – указывается на сайте главка.
В пресс-службе предприятия рассказали, что в результате инцидента разрушений нет. "Создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент и причинах произошедшего. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента", – цитирует "Интерфакс" представителя завода.
На сайте компании "Уралхим" указывается, что на заводе "Азот", где и произошел инцидент, производят аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.
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