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10:49

Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае

происшествия

10:49

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Фото: uralchem.ru

При взрыве на химическом предприятии в Пермском крае погибли три человека, еще один с травмами доставлен в медучреждение. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Инцидент произошел утром в понедельник, 6 мая, в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники. По предварительной информации, взрыв произошел при механическом вскрытии емкости с остатками аммиака режущим инструментом.

"Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозаписей камер наблюдения и иных следов и объектов для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз", – указывается на сайте СК.

На сайте регионального главка МЧС уточняется, что сообщение о производственном инциденте поступило в ведомство в 10:15 по местному времени (8:15 мск).

"Горения не было. Угрозы населению нет. На месте работают специалисты всех служб РСЧС. Проводится мониторинг газовоздушной среды на территории предприятия", – указывается на сайте главка.

В пресс-службе предприятия рассказали, что в результате инцидента разрушений нет. "Создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент и причинах произошедшего. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента", – цитирует "Интерфакс" представителя завода.

На сайте компании "Уралхим" указывается, что на заводе "Азот", где и произошел инцидент, производят аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру.

происшествия

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