Росгвардия рассказала о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия подтвердила задержание в Москве иностранца с наркотиками, передает "Интерфакс".
У подозреваемого, 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы, изъяли сверток с наркотическим веществом. При виде патрульного автомобиля на улице Макаренко мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг. На ходу он попытался незаметно выбросить из кармана куртки сверток светло-серого цвета.
Росгвардейцы задержали подозреваемого. Выяснилось, что изъятое у него вещество – это мефедрон. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским.
Ранее сообщалось, что в центре столицы задержаны двое граждан Великобритании – преподавателей английского языка. Уточнялось, что это произошло на Чистых прудах во второй половине дня. Британцы, увидев полицейских, выбросили из карманов два пакета с неизвестным веществом, которое отправлено на экспертизу.
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