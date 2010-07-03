Росгвардия рассказала о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Росгвардия подтвердила задержание в Москве иностранца с наркотиками, передает "Интерфакс".

У подозреваемого, 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы, изъяли сверток с наркотическим веществом. При виде патрульного автомобиля на улице Макаренко мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг. На ходу он попытался незаметно выбросить из кармана куртки сверток светло-серого цвета.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. Выяснилось, что изъятое у него вещество – это мефедрон. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским.

Ранее сообщалось, что в центре столицы задержаны двое граждан Великобритании – преподавателей английского языка. Уточнялось, что это произошло на Чистых прудах во второй половине дня. Британцы, увидев полицейских, выбросили из карманов два пакета с неизвестным веществом, которое отправлено на экспертизу.