СМИ сообщили о задержании двух британцев в центре Москвы

Столичные полицейские задержали в центре Москвы двух граждан Великобритании, работающих преподавателями английского языка. Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что иностранцы были задержаны во второй половине дня на Чистых прудах. Британцы, увидев приближающихся полицейских, выбросили из карманов два пакета с неизвестным веществом. Оно было отправлено на экспертизу.
"Мужчины как носители языка преподают английский в одной из языковых школ", – добавил собеседник агентства.
В конце марта подмосковные таможенники изъяли крупную партию гашиша, которую пытались ввезти в России под видом морепродуктов из Латвии. Общий вес изъятых наркотиков составил 300 килограммов.
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