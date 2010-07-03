У наркоторговца в Москве изъяли более 8 кг героина

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В столице задержали наркоторговца, у которого изъяли более восьми килограммов героина, сообщает РИА Новости.

В полицию поступила информация о том, что 33-летний приезжий из ближнего зарубежья может быть причастен к распространению запрещенных средств в столичном регионе. Правоохранители установили, что подозреваемый получал крупные партии высококонцентрированного героина в упаковках с печатями, разбавлял их, фасовал и распространял в виде закладок.

Подозреваемого задержали на Дмитровском шоссе. В его рюкзаке обнаружили более 500 свертков с героином массой более 1,3 килограмма. Позже в его квартире нашли героин массой более 6,5 килограмма, а также упаковочный материал. Общий вес изъятых наркотиков составил более восьми килограммов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемого заключили под стражу.