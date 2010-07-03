СК выясняет обстоятельства гибели двух человек в пожаре в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи выясняют обстоятельства их гибели двух человек в центре Москвы. Их тела были обнаружены после пожара в квартире, сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

Возгорание произошло в ночь на 7 апреля в квартире одного из жилых домов по Кропоткинскому переулку. После тушения пожара были найдены тела мужчины и женщины.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В ведомстве добавили, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

