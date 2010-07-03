Двое людей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли стали жертвами пожара в частном жилом доме в городском округе Орехово-Зуево. Еще один человек пострадал, передает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб региона, при разборе завалов на месте ЧП в жилом доме на улице Советская в населенном пункте Губино найдены тела двух погибших. Обстоятельства пожара и личности погибших уточняются.

Сегодня утром также случился пожар в "Голицын клубе" в Одинцове. Его площадь составила 255 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.