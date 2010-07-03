Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Два человека погибли в результате возгорания в частном жилом доме в Раменском муниципальном районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Пожар произошел вечером 6 апреля в СНТ "Весна" в деревне Первомайка. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются причины пожара, а также личности погибших.