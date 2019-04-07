Пожар произошел в подмосковном "Голицын клубе"

Фото: телеканал Москва 24

Пожар произошел в банном комплексе гостинично-развлекательного комплекса "Голицын клуб" в Одинцове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Информация о возгорании на Минском шоссе поступила в 6:07. ЧП случилось в деревянном банном комплексе размером в плане 20 на 30 метров.

Сначала говорилось, что площадь возгорания достигла 690 квадратных метров. Однако позднее оказалось, что его площадь – 255 квадратных метров.

В 7:21 пожар локализовали, к 7:50 ликвидировано открытое горение. Данных о пострадавших нет.

Как передает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев, в здании находились только три охранника, посетителей не было.