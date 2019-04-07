Подземная парковка загорелась на Ленинградском шоссе

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На Ленинградском шоссе загорелась подземная парковка, передает телеканал Москва 24.

РИА Новости уточняет, что случилось возгорание подземной парковки жилого дома № 29 на Ленинградском шоссе. Происходит горение двух гаражных боксов, площадь пожара – 50 квадратных метров.

ЧП присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Жильцов дома эвакуируют.

Очевидцы рассказали, что пламя могло охватить четыре автомобиля. Один человек спасен, его осматривают медики. Борьбу с огнем ведут 50 человек и 19 единиц техники, причины ЧП устанавливаются.