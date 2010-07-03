Фото: Москва 24/Александр Авилов

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Хамовниках, сообщает сайт столичного главка МЧС России.

Информация о возгорании в одной из квартир на третьем этаже жилого дома в Кропоткинском переулке поступила ночью в воскресенье.

Оперативно прибывшим к месту возгорания пожарным удалось не допустить распространения огня. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

Сообщается, что в ходе тушения пожарные спасли четырех человек с вышележащих этажей.