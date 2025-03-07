Осужденная за убийство мужа жительница Башкирии зарубила топором сына и подругу

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В Башкирии 58-летняя женщина, осужденная за жестокое убийство мужа топором, аналогичным способом убила сына и подругу. Об этом сообщают телеграм-канал регионального СК и пресс-служба МВД по региону.

Первое преступление она совершила еще в 90-х годах, когда зарубила топором своего мужа. Позже женщина призналась в расправе над сыном, а также в убийстве подруги, которое оставалось нераскрытым на протяжении 20 лет.

Отмечается, что все три раза женщина сначала наносила топором удар по голове, а затем поджигала тело убитого.

По словам самой обвиняемой, в ноябре 2024 года у нее из-за бытовых разногласий произошел конфликт с сыном, который якобы хотел оставить ее без дров на зиму, а затем поднял на нее руку.

"В ответ на это обвиняемая толкнула сына, из-за чего он упал и получил смертельную травму головы. Чтобы скрыть следы преступления, женщина подожгла дом. Однако следователям удалось установить ее причастность к убийству. Были обнаружены следы насильственной смерти, включая травму головы, предположительно нанесенную обухом топора", – рассказали в полиции.

Убийство подруги она совершила в 2005 году. Тогда женщина распивала спиртное у нее в гостях и из-за ревности нанесла хозяйке дома несколько смертельных ударов топором. После убийства она подожгла одеяло на диване и скрылась.

В настоящее время женщине предъявили обвинение по статье об убийстве двух человек.

Ранее зарубившая дочь топором жительница Красноярского края получила 22 года колонии. Она признана виновной в убийстве малолетнего с особой жестокостью и покушении на убийство малолетних, совершенном с особой жестокостью. Прокуратура запрашивала для нее 24 года исправительной колонии общего режима.