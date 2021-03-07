Полицейский стал фигурантом уголовного дела после ДТП с двумя погибшими

07 марта, 23:40
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Следователи завели уголовное дело в отношении 25-летнего сотрудника полиции, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Краснодарскому краю, сообщает "Газета.ру".
Трагедия произошла в марте нынешнего года. Сотрудник транспортной полиции, будучи пьяным, превысил скорость и выехал на перекресток, там он столкнулся с автомобилем Lada Samara.
В результате аварии погибли двое мужчин, в том числе водитель Lada. Еще двое пассажиров – 34-летняя женщина и пятилетний ребенок пострадали. С различными травмами они были госпитализированы.
В настоящее время предполагаемый виновник ДТП задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее в Зеленограде на улице Каменке водитель автомобиля при въезде во двор сбил пешехода. Пострадавшим оказался 18-летний молодой человек.
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