В Зеленограде водитель сбил пешехода при въезде во двор

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Зеленограде на улице Каменке водитель автомобиля при въезде во двор сбил пешехода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что пострадавшим оказался 18-летний молодой человек.

"Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, гематома виска", – говорится в сообщении.

Ранее водитель автомобиля сбил ребенка на 1-й Изумрудной улице в районе дома 4к2. Пострадавшая (девочка 7 лет) была госпитализирована. Движение личного транспорта не затруднялось.