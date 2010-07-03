Задержан подозреваемый в нападении на контролеров в столичном метро

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на контролеров в подземке 22 февраля, сообщает Агентство "Москва".

Им оказался 26-летний житель города Петропавловск-Камчатский Павел Фисак. Ему предъявили обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие передало дело Фисака в суд, где ему должны будут избрать меру пресечения. По предварительной информации, следствие планирует ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

22 февраля на станции метро "Текстильщики" при проверке документов возник конфликт между контролером и безбилетником. Мужчину остановили для проверки проездных документов, но он оттолкнул сотрудников метро и забежал в вагон.

Контролеры последовали за нарушителем и попытались его задержать. На перегоне между станциями метро "Текстильщики" и "Кузьминки" мужчина достал предмет, похожий на нож, и ранил контролера. Пострадавшему оказали первую помощь и вызвали скорую. Сейчас угрозы его жизни нет.