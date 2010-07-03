Задержан ранивший ножом сотрудника службы безопасности метро

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Столичные полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения сотруднику службы безопасности метрополитена, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел две недели назад. Злоумышленник прошел на станцию метро "Кузьминки" без билета. Когда за ним погнались двое сотрудников службы безопасности, он ранил одного ножом, а второго избил.

Задержали подозреваемого накануне вечером, 6 марта. Полицейские заметили его в торговом центре "Город" на Рязанском проспекте. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".