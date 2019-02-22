Неизвестный с ножом атаковал полицейского в метро "Кузьминки"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейского на станции метро "Кузьминки" ранил неизвестный, вооруженный ножом. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

В настоящее время злоумышленник скрывается, его ищут стражи порядка. Подробностей о состоянии пострадавшего стража порядка нет.

Факт нападения на сотрудника сейчас проверяют в столичном главке МВД.