Жительнице Саранска запретили пользоваться соцсетями

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Суд Саранска запретил 17-летней девушке в течение восьми месяцев пользоваться социальными сетями. Такое наказание она получила за ложный донос, сообщает СК по Мордовии.

В ведомстве пояснили, что в мае прошлого года девушка заявила, что ее изнасиловал местный житель. В итоге это оказалось неправдой. Мнимая потерпевшая лишь хотела отомстить мужчине, отказавшему ей в общении.

Девушка стала фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе. Позже суд установил, что несовершеннолетнюю можно исправить воспитательными мерами, в частности лишить ее возможности заходить в соцсети на протяжении долгого времени.