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07:52

После жалоб школьников на вафли с червями в Ульяновске проверяют гимназию

происшествия

07:52

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Власти Ульяновска проводят проверку в гимназии №33 после появления информации о том, что в столовой этого учебного заведения школьникам раздали вафли с червями. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы администрации города.

Информация о том, что дети нашли в вафлях червей, появилась на странице "Ульяновск-новости" в Instagram. Под публикацией несколько человек написали, что черви были не только в вафлях, но и в компоте.

По данным администрации, вся некачественная продукция уже изъята. По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова создана специальная комиссия, которая уже приступила к проверке организации питания в гимназии.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту готовится обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. Заведующая производством пищеблока столовой уволена.

Ранее депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина выступила за отмену бесплатного питания для учеников с первого по четвертый класс.

Дерягина отметила, что на питание детей выделяется из областного бюджета один миллиард рублей. По ее мнению, средства можно было бы потратить на строительство еще одной школы в городе.

происшествия

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