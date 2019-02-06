Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:39

Екатеринбургский депутат предложила отменить бесплатное питание в начальной школе

образование дети еда

14:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина выступила за отмену бесплатного питания для учеников с первого по четвертый класс. Инициатива была озвучена в ходе заседания постоянной комиссии думы по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики.

Она отметила, что на питание детей выделяется из областного бюджета один миллиард рублей. По ее мнению, средства можно было бы потратить на строительство одной школы в Екатеринбурге.

Дерягина указала, что помощь необходимо оказывать адресно – тем, кто в ней нуждается. Она также напомнила, что в других регионах страны власти помогают лишь многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Исключение составляют Волгоград и Оренбург, где выделяются субсидии на питание, передает ТАСС.

Елена Дерягина родилась в 1956 году в городе Туринске (Свердловская область). Окончила Свердловский государственный педагогический институт, после чего работала учителем физики. С 1985 года работает директором Дома детского творчества в Ленинском районе Екатеринбурга. В 2005 году Дерягина была избрана в городскую думу.

Ранее в социальных сетях была опубликована запись разговора завуча одной из школ Казани с учениками. Педагог оскорбила детей и пригрозила "пустить всех на колбасу". Поводом для конфликта стала низкая успеваемость.

Читайте также

образование дети еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика