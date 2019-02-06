Екатеринбургский депутат предложила отменить бесплатное питание в начальной школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина выступила за отмену бесплатного питания для учеников с первого по четвертый класс. Инициатива была озвучена в ходе заседания постоянной комиссии думы по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики.

Она отметила, что на питание детей выделяется из областного бюджета один миллиард рублей. По ее мнению, средства можно было бы потратить на строительство одной школы в Екатеринбурге.

Дерягина указала, что помощь необходимо оказывать адресно – тем, кто в ней нуждается. Она также напомнила, что в других регионах страны власти помогают лишь многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Исключение составляют Волгоград и Оренбург, где выделяются субсидии на питание, передает ТАСС.

Елена Дерягина родилась в 1956 году в городе Туринске (Свердловская область). Окончила Свердловский государственный педагогический институт, после чего работала учителем физики. С 1985 года работает директором Дома детского творчества в Ленинском районе Екатеринбурга. В 2005 году Дерягина была избрана в городскую думу.

Ранее в социальных сетях была опубликована запись разговора завуча одной из школ Казани с учениками. Педагог оскорбила детей и пригрозила "пустить всех на колбасу". Поводом для конфликта стала низкая успеваемость.