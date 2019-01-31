Ценам на еду в буфетах пропишут потолок

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В России нужно ограничить размер наценки на стоимость продуктов, которые продают в школьных буфетах, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, на сегодняшний день в учебных заведениях есть буфетное обслуживание, где юрлица получают право на реализацию своей продукции.

"Здесь мы предлагаем рассмотреть не только вопросы качества и безопасности, но возникает еще вопрос цены, вопрос торговой наценки", – приводит слова Яровой Агентство "Москва".

Она пояснила, что есть примеры, когда в школе была сетевая точка торговли, но цены на ту же продукцию за пределами учебного заведения были ниже.

"Не должны появляться посредники, которые берут у производителя, условно, за один рубль, а продают за пять", – отметила Яровая.

По ее словам, цена на продукты в школьных буфетах – вопрос доступности питания для ребенка.

Ранее сообщалось, что родители получили возможность блокировать отдельные вредные покупки школьников в буфетах. Сервис доступен для тех школ, где действует система "Проход и питание", а школьники расплачиваются в столовой с помощью карт и браслетов. Получить информацию о питании ребенка, отрегулировать его меню и затраты на еду можно в личном кабинете на портале mos.ru.