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13:52

Завуч российской школы пригрозила детям "пустить их на колбасу"

общество дети

13:52

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Фото: depositphotos/fabian19

Завуча одной из школ Казани обвинили в оскорблении учеников. Аудиозапись разговора педагога со школьницей попала в социальные сети, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №143. Завуч и учитель математики оскорбила школьницу из-за неудовлетворительных результатов пробного ЕГЭ.

Специалисты управления образованием Казани проводят проверку после обращения родителей. Отмечается, что если будут установлены факты нарушения педагогом должностных обязанностей, на него возложат дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой сократить в два раза зарплаты учителям после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к учащимся.

Депутат выразил мнение, что это поспособствует снижению "градуса жестокости" в учебных заведениях.

Недавно следователи проверяли информацию СМИ о том, что первоклассника избили его же одноклассники на уроке физкультуры по инициативе учителя. Якобы ребенок долго завязывал шнурки, чем рассердил преподавателя. Та оскорбила ученика и спровоцировала остальных детей на его избиение. Ребенка госпитализировали с серьезными ушибами. 30 января пострадавшего школьника выписали из больницы.

общество дети

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