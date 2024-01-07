Россиянин погиб в результате ДТП с автобусом на Шри-Ланке

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Российский гражданин погиб в результате аварии с автобусом и грузовиком на Южной скоростной автомагистрали Шри-Ланки. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, водитель автобуса заснул за рулем и столкнулся с грузовиком.

"Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как был срочно доставлен в больницу Карапития. Еще одна иностранная пара, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы", – говорится в сообщении.

Водителя автобуса арестовали. Полиция занимается расследованием ДТП.

Ранее в результате пожара в хостеле в городе Алма-Аты погиб гражданин России, уроженец республики Саха. Среди погибших при возгорании также был гражданин Узбекистана, остальные – казахстанцы.

До этого россиянин утонул в Черном море в Гагрском районе. Родственники российского туриста обратились к спасателям с просьбой найти его, они все вместе отдыхали на территории Абхазии. Позже водолазы МЧС, прибывшие на место происшествия, смогли обнаружить тело погибшего россиянина после двух часов поиска, он утонул в море.

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