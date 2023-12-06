06 декабря, 22:28Происшествия
СК показал видео с места убийства экс-депутата Верховной рады Кивы
Уточняется, что сейчас проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что, предположительно, тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Уточнялось, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
Позднее было возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительной информации следствия, вечером неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.
В сообщении добавили, что Кива скончался на месте от полученных ранений. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.
Читайте также