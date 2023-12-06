СК показал видео с места убийства экс-депутата Верховной рады Кивы

Видео: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работу на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что сейчас проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что, предположительно, тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. Уточнялось, что следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Позднее было возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ ("Убийство"). По предварительной информации следствия, вечером неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

В сообщении добавили, что Кива скончался на месте от полученных ранений. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.