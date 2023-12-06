Жениху со "свадьбы века" Лагрону пригрозили 25 годами в тюрьме за нападение

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Избраннику американской наследницы Мадлен Броквей Джейкобу Лагрону может грозить до 25 лет лишения свободы за нападение на троих полицейских. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что 14 марта правоохранители получили звонок с жалобой на нарушение общественного порядка. Когда они приехали на вызов, 29-летний Лагрон открыл по ним стрельбу.

В тексте указано, что ему могло грозить пожизненное заключение, однако правонарушителю предложили пойти на сделку о признании вины. Это способствует уменьшению наказания до 25 лет тюремного заключения. Возлюбленная Лагрона на заседании суда не присутствовала.

Бракосочетание Лагрона и дочери генерального директора автомобильной компании Ussery Automotive Group Роба Броквея Мадлен Броквей прошло в Париже в ноябре. В СМИ его прозвали "свадьбой века".

Ранее сообщалось, что в США в этом году зафиксировали не менее 38 случаев массовой стрельбы с жертвами, данный показатель является рекордным с 2006 года. В качестве объяснения такой тенденции газета The Washington Post со ссылкой на экспертов назвала легкодоступность огнестрельного оружия в США.

До этого не менее шести человек погибли и более 40 человек получили травмы при стрельбе на вечеринках в Штатах по случаю Хеллоуина.

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе