Водитель автобуса сбил ребенка на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке столицы водитель автобуса сбил ребенка. Инцидент произошел на улице Саратовской, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Пострадавший жив, водитель на месте. Остальные обстоятельства уточняются", – сказали в ведомстве.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, ребенок получил черепно-мозговую травму.

В четверг вечером водитель Lada сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 18:30 на улице Каменке. Автомобиль наехал на женщину и двоих детей, движение на участке затруднено. Один из сбитых на пешеходном переходе в Зеленограде детей скончался по дороге в больницу.

