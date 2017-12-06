Фигурантам дела о хищениях в МВД предъявили обвинение

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Следственный комитет РФ предъявил обвинения экс-начальнику экспертно-криминалистического центра МВД России Петру Гришину и его заместителю Олегу Мазуру. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Еще одним фигурантом дела стал предприниматель Сергей Нарутов. Всем троим инкриминируются три эпизода хищения госсредств в особо крупном размере при закупке криминалистического оборудования.

По данным следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями.

Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых. Отмечалось, что собранные следствием материалы будут отправлены в суд для избрания меры пресечения в отношении двух экс-полицейских.