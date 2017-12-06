Трое пострадавших остаются в больницах после разрыва тепломагистрали в Гольяново

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После разрыва тепломагистрали в Гольяново трое пострадавших до сих пор остаются в больницах. У них удовлетворительное состояние. Между тем 5 декабря одного человека выписали.

Ранее столичный департамент здравоохранения подтвердил информацию о смерти пострадавшего после разрыва тепломагистрали, передает Агентство "Москва".



Трубу горячего водоснабжения прорвало вечером 29 ноября 2017 года в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда.

В результате ЧП пострадали восемь человек, из которых пятеро госпитализировали. Состояние одного оценивалось как тяжелое.



Расследованием причин разрыва тепломагистрали займется специальная комиссия, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.