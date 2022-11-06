В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области продлили желтый уровнь уровень террористической опасности до 21 ноября. Информацией об этом поделился руководитель региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"До 21 ноября на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", – написал Гладков.

Глава региона также добавил, что на указанный период будет действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

Ранее сообщалось, что украинская сторона атаковала хутор Масычево Грайворонского округа в Белгородской области. По словам Гладкова, осколки от снаряда попали в фасады двух частных домов и в огороды. В результате нападения никто не пострадал.

Кроме того, село Козинка Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадал один местный житель, он получил ранение легкой степени тяжести. Ему уже оказали необходимую медпомощь.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил о решении провести специальную военную операцию в Донбассе. По его словам, в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.

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