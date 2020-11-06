Сигнализация на переезде при столкновении поезда и КамАЗа сработала автоматически – МЖД

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Сигнализация на железнодорожном переезде Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), где столкнулись поезд и автомобиль КамАЗ, сработала автоматически и была исправна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"Световая и звуковая сигнализация на железнодорожных переездах включается автоматически, без вмешательства должностного лица. ДТП 6 ноября произошло при исправно работающей сигнализации", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЖД отметили, что в настоящий момент специалисты проводят расследование по факту ДТП на переезде, после которого компанией будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что авария случилась на охраняемом переезде 31-го километра перегона Голицыно – Одинцово. По предварительным данным, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

Локомотивная бригада поезда № 6751 сообщением Лобня – Дорохово применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички.

Для возвращения колесной пары на рельсы на место был направлен восстановительный поезд. После аварии к станции Перхушково прибыл компенсационный автобус для вывоза всех пассажиров.

