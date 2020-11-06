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Происшествия

11:37

СМИ сообщили об избиении футболиста Аскерова в Москве

происшествия

Фото: soccer.ru

Футболиста Алена Аскерова избили в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, на спортсмена напали утром 5 ноября около станции метро "Рижская". Мужчину 1996 года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Воспитанник футбольного клуба "Мордовия" сообщил полицейским, что знает, кто его избил, но имя обидчика не скажет. Писать заявление на него он также отказался.

Ранее в Москве избили фотокорреспондента газеты "Коммерсант" Анатолия Жданова. Нападение на журналиста произошло в момент, когда он по заданию редакции пытался заснять обменный пункт.

Как утверждают в издании, на журналиста напали неизвестные в форме ЧОПа. Он потребовали от корреспондента показать фотографии, а после отказа начали его избивать.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К расследованию могут подключиться сотрудники Следственного комитета.

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