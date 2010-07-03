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В мире

06 ноября, 23:22

Тревога на борту самолета в Амстердаме сработала случайно

происшествия за рубежом транспорт безопасность

Фото: AP/TASS/Peter Dejong

Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно. Об этом сообщила в среду, 6 ноября авиакомпания Air Europa в Twitter.

Там отметили, что на рейсе Амстердам – Мадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона.

"Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что нидерландская военная полиция расследует "подозрительную ситуацию" на борту самолета в аэропорту.

Отмечалось, что пассажиры и члены экипажа покинули самолет и ведется осмотр лайнера. Указывалось, что во время посадки пилот нажал кнопку тревоги.

В сентябре угонщика самолета авиакомпании EgyptAir, который выполнял внутренний рейс из Александрии в Каир 29 марта 2016 года, приговорили к пожизненному заключению.

СМИ сообщили о возможном угоне самолета в Амстердаме

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