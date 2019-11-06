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06 ноября, 22:31 (обновлено 06.11.2019 22:49)

Режим ЧС объявлен в аэропорту Амстердама из-за нештатной ситуации на борту

происшествия транспорт за рубежом

Фото: телеграм канал Mash

Один из терминалов амстердамского аэропорта Схипхол полностью закрыт для пассажиров. На борту самолета произошла нештатная ситуация, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Терминал "Д" полностью закрыт для пассажиров. На место прибыли подразделения спецназа. Отмечается, что на борту одного из самолетов произошла нештатная ситуация.

Источник: телеграм канал Mash

Ситуации присвоена третья степень опасности, что означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

По сообщению НТК, речь идет о возможной попытке угона самолета. Корпорация ссылается на источники в военной полиции Амстердама. Во время посадки пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона. К тому моменту 27 человек уже поднялись на борт самолета.

Ранее борт "Аэрофлота" рейса Москва – Болонья вернулся в Шереметьево по техническим причинам.

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