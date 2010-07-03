В Египте угонщика самолета приговорили к пожизненному заключению

Фото: ТАСС/AP Photo/Petros Karadjias

Уголовный суд Александрии приговорил Сейф ад-Дина Мустафу к пожизненному заключению за угон самолета в марте 2016 года. Об этом сообщает портал Masrawy.

Самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir выполнял внутренний рейс из Александрии в Каир 29 марта 2016 года. Его захватил один из пассажиров. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Угонщиком оказался 59-летний гражданин Египта Сейф ад-Дин Мустафа. Его задержали.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

На слушаниях в окружном суде Никосии угонщик заявил, что совершил преступление, чтобы добиться свободы для Египта. Он подчеркнул, что в случае передачи Каиру его будут мучить и убьют.

Египет заверил власти Кипра, что будет проведен справедливый суд и обвиняемому не грозит смертная казнь. Кипр выдал угонщика Египту в августе 2018 года.

