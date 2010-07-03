Тело мужчины обнаружили на детской площадке в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На детской площадке в Последнем переулке в центре Москвы обнаружен мертвый мужчина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вызвали медиков для констатации смерти", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, на место происшествия выехали полицейские.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела девушки со следами электротравмы на западе Москвы. Инцидент произошел в жилом доме на Кутузовском проспекте. В одной из квартир в ванной комнате было найдено тело девушки 1992 года рождения.

