В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при землетрясении в Иране

Фото: YouTube/CBC TV Azerbaijan

Граждан России нет среди пострадавших в результате землетрясения в Иране, сообщается в телеграм-канале департамента "Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ".

В ведомстве уточнили, что землетрясение силой 5,4 балла произошло в иранской провинции Западный Азербайджан, в результате чего пострадали 530 человек, из которых 135 госпитализированы. Также было разрушено свыше 300 домов.

Ранее посольство России в Иране рекомендовало всем россиянам, находящимся сейчас в Исламской Республике, избегать мест массового скопления людей.

Там также добавили, что внимательно следят за происходящими в стране беспорядками, к настоящему моменту не зафиксировано ни одного серьезного происшествия с участием россиян. По данным иранских правоохранительных органов, обстановка в республике постепенно стабилизируется.

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