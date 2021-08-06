В Бурятии на перевале перевернулся автобус с 25 студентами

Фото: instagram.com/ves_ulan_ude_

На перевале Пыхта в Бурятии опрокинулся автобус с 25 студентами одного из местных вузов. Об этом сообщили в МВД республики.

"Днем 6 августа на 22-м километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан на перевале Пыхта в местности "Тещин язык" водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обошлось без погибших, пассажиров сейчас осматривают медики. Выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Кузбассе. Уточняется, что автобус перевозил работников одного из предприятий. Все пострадавшие доставлены в больницу.