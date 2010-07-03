Мужчину в ТиНАО ограбили в такси на 427 тысяч рублей

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на мужчину в ТиНАО.

За помощью в полицию обратился мужчина 1996 года рождения. Он рассказал, что в деревне Ботаково он сел в автомобиль такси, где находились водитель и пассажир.

"Угрожая мужчине ножом, неизвестные заставили его с помощью мобильного приложения перевести им 427 тысяч рублей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы МВД.

После этого злоумышленники скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось, что внедорожник Cadillac Escalade стоимостью почти 4,5 миллиона рублей похитили у безработного на северо-западе столицы. В полицию обратился мужчина 1988 года рождения. Он сообщил о пропаже иномарки от дома 37 по проспекту Маршала Жукова.

