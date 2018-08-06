Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 человека

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Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91, сообщает "Газета.ру".

По словам спасателей, в результате стихийного бедствия серьезные травмы получили свыше 200 человек. Ранее сообщалось о 82 погибших.

Кроме того, разрушены тысячи жилых домов и построек. Большинство погибших и пострадавших обнаружили именно под завалами.

Подземный толчок магнитудой 7 баллов был зафиксирован в минувшее воскресенье. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10,5 километра в северной части Ломбока.