Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82

Фото: ТАСС/Zuma/Muhammad Fauzi Chaniago

На острове Ломбок в результате землетрясения погибли 82 человека, информирует Sky News.

По данным индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями, эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9 находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам. Тысячи жителей были эвакуированы. Многие здания разрушены.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 32 человека. Информация обновляется. По словам экспертов, возможность возникновения цунами сохраняется .

Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.