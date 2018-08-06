Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82

6 августа, 01:12
Фото: ТАСС/Zuma/Muhammad Fauzi Chaniago
На острове Ломбок в результате землетрясения погибли 82 человека, информирует Sky News.
По данным индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями, эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9 находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам. Тысячи жителей были эвакуированы. Многие здания разрушены.
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 32 человека. Информация обновляется. По словам экспертов, возможность возникновения цунами сохраняется .
Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.
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