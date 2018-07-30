Туристы не пострадали от землетрясений на острове Ломбок в Индонезии

30 июля, 13:15
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что никто из туристов не пострадал во время землетрясения 29 июля на индонезийском острове Ломбок, передает Агентство "Москва".
Стихия обрушилась на восточную часть острова. В результате землетрясения силой 6,4 балла погибли не менее 13 человек, десятки пострадали.
"Министерство туризма Индонезии сообщило, что землетрясение не затронуло туристические районы, а международный аэропорт острова работает в штатном режиме. Отдыхающим на острове ничего не угрожает", – рассказали в АТОР.
По словам ведомства, кризисный центр постоянно мониторит и координирует ситуации с правительством острова Ломбок, помимо этого устраняются последствия землетрясения.
Власти острова временно приостановили пешие прогулки к пику вулкана Риджани по причине возможного возникновения оползней.
В ассоциации подчеркнули, что около 90 процентов туристов из России выбирают для отдыха в Индонезии остров Бали, а на Ломбок россияне прилетают только в низкий сезон в рамках комбинированных туров или экскурсионных маршрутов.
Ранее сообщалось, что в Индонезии более 500 человек оказались заблокированными на склонах горы Ринджани из-за оползней.
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