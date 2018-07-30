В Индонезии более 500 человек оказались заблокированными в горах из-за оползней

30 июля, 09:45
Фото: ТАСС/Zuma/Sijori Images
560 пеших туристов оказались заблокированными на склонах горы Ринджани в Индонезии. Там в результате землетрясения произошел сход оползней, сообщает агентство Франс Пресс.
В район предполагаемого нахождения туристов направлены команды спасателей и вертолеты. Маршруты закрыты в связи с опасностью образования новых оползней.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок ранним утром в воскресенье. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,5 километра.
За землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. По последним данным, погибли 16 человек.
Ранее из-за проливных дождей в штате Уттар-Прадеш на севере Индии погибли не менее 27 человек. Также наводнение случилось и в Афинах, где затопило северные пригороды.
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