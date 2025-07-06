Минтранс сообщил о незначительной утечке аммиака на танкере в Усть-Луге

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Незначительная утечка жидкого аммиака произошла на танкере "Эко визард" в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 июля, в морском порту Усть-Луга в ходе погрузочно-разгрузочных работ. В ситуационно-информационном центре ведомства было организовано совещание по данному поводу под руководством главы министерства Романа Старовойта.

Сейчас аварийные службы терминала устраняют последствия случившегося. В связи с этим силы Балтийского филиала ФГБУ "Морспасслужба" приведены в полную готовность. Кроме того, будут задействованы водолазы, которые осмотрят судно.

23 члена экипажа были эвакуированы. В настоящее время они находятся в порту. В результате произошедшего никто не пострадал. Дальнейшая погрузка груза оперативно приостановлена.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале дополнил, что дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса помогли предотвратить распространение вещества в воздухе, а также обеспечить локализацию и сбор аммиака. В настоящее время проводится проверка, которая позволит установить причины случившегося.

"Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют. Показатели экологической безопасности находятся в пределах предельно допустимой концентрации (ПДК), замеры обеспечили сотрудники управления гражданской защиты Ленобласти", – уточнил Дрозденко.

Ранее утечка химвещества произошла на заводе в Балакове Саратовской области. Спустя время представители предприятия АО "АПАТИТ" сообщили, что локальная утечка аммиака была устранена. В результате пострадали три человека. Следователи организовали процессуальную проверку по факту травмирования работников.

