19:36Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. Пожарные принимают меры для ликвидации загорания", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что во время аварийно-спасательных мероприятий пожарные спасли семь человек.
ЧП произошло по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3. Сообщения о возгорании поступили в дежурную часть в 18:35. На территории происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
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