Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы

Видео: Москва 24

Два человека получили травмы в результате пожара в здании бизнес-центра в столичном Беговом районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. Пожарные принимают меры для ликвидации загорания", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время аварийно-спасательных мероприятий пожарные спасли семь человек.

Видео: Москва 24

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