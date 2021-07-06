В МВД назвали заказным нападение на активиста из Тамбовской области

15:49
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В МВД считают, что нападение на активиста Романа Герасимова из Тамбовской области, задавшего вопрос Владимиру Путину во время прямой линии, было заказным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
"Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Березовка носило заказной характер, за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма", – пояснила она.
Волк уточнила, что на данный момент полиция ищет заказчика преступления, продолжается предварительное расследование.
Утром 1 июля на Герасимова напали трое неизвестных у дома в селе Березовка и нанесли ему три ножевых ранения.
До этого он и другие жители Дегтянского сельсовета записали видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным, в котором попросили президента остановить строительство мусорного полигона.
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