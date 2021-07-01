Тамбовские власти озвучили версии избиения активиста, задавшего вопрос Путину

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В администрации Тамбовской области назвали версии нападения на Романа Герасимова, активиста, который в ходе прямой линии обратился к Владимиру Путину по поводу строительства мусорного полигона. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром 1 июля на Герасимова напали трое неизвестных у дома в селе Березовка и нанесли ему три ножевых ранения. До этого он вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета записал видеообращение для прямой линии с просьбой к президенту остановить строительство мусорного полигона. На данный момент полиция разыскивает нападавших.

По мнению региональных властей, причиной нападения могла послужить ссора Герасимова с кем-то из местных жителей. Другой вариант имеет коммерческую подоплеку. В администрации отметили, что пострадавший активист является учредителем ООО "Технопарк", владеющего четырьмя мусорными полигонами в Тамбовской области. Все они эксплуатируются ООО "КомЭк", которое в 2018 году проиграло конкурс на регоператорство.

