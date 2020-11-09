Таиландский оппозиционер напал на россиянина и ударил его в нос

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Таиландский оппозиционер и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга в курортном городе Паттайи напал на российского гражданина и ударил его в нос, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Россиянин вместе с женой-тайкой и 10-летней дочерью присутствовал на митинге таиландской оппозиции, которая проходила на набережной района Джомтиен.

Оппозиционер прокричал гражданину РФ на английском языке: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!". Затем он подошел и неожиданно ударил его лбом в нос. По лицу у россиянина потекла кровь, а его дочь начала плакать.

Товарищи по партии попытались успокоить активиста. На место происшествия прибыли правоохранители и забрали обе стороны конфликта в ближайшее отделение.

14 октября, в годовщину начала студенческого восстания 1973 года, в Бангкоке прошла антиправительственная акция. Демонстранты требовали отставки премьер-министра.

По оценкам организаторов, в акции приняли участие порядка 20 тысяч человек, по данным полиции – около восьми тысяч. В город стянули дополнительные силы правоохранителей. Остановить беспорядки удалось только ночью.

Координаторы обещали продолжать акции протеста, пока не будут выполнены все основные требования – изменение Конституции, отправка в отставку премьера и реформирование монархии.

Власти Таиланда объявили о введении ограничительных мер на фоне массовых уличных протестов в столице страны Бангкоке. Гражданам запретили собираться в группы более пяти человек.