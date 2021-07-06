Полиция проверит инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста в Новосибирске

12:31
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Новосибирске полиция начала проверку инцидента с оскорблением слабослышащего водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой изъясняющийся жестами таксист просит женщину заплатить за проезд, но агрессивная пассажирка отказывается это сделать, требует выпустить ее из автомобиля, а после начинает бить ногами и оскорблять водителя. В итоге он выпроводил женщину из машины.
"В отдел полиции № 5 "Дзержинский" заявлений по данному факту не поступало. Однако сотрудниками полиции по опубликованным в СМИ сведениям зарегистрировано данное сообщение, проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.
По информации пользователей соцсетей, пассажирка должна была заплатить всего 207 рублей. Также сообщалось, что от женщины пахло алкоголем.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту нападения таксиста с ножом на человека. По данным правоохранительных органов, между пассажиром такси и его водителем произошел конфликт, в ходе которого таксист нанес оппоненту одно ножевое ранение. Пострадавший скончался на месте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: