Полиция проверит инцидент с оскорблениями слабослышащего таксиста в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Новосибирске полиция начала проверку инцидента с оскорблением слабослышащего водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой изъясняющийся жестами таксист просит женщину заплатить за проезд, но агрессивная пассажирка отказывается это сделать, требует выпустить ее из автомобиля, а после начинает бить ногами и оскорблять водителя. В итоге он выпроводил женщину из машины.

"В отдел полиции № 5 "Дзержинский" заявлений по данному факту не поступало. Однако сотрудниками полиции по опубликованным в СМИ сведениям зарегистрировано данное сообщение, проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

По информации пользователей соцсетей, пассажирка должна была заплатить всего 207 рублей. Также сообщалось, что от женщины пахло алкоголем.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту нападения таксиста с ножом на человека. По данным правоохранительных органов, между пассажиром такси и его водителем произошел конфликт, в ходе которого таксист нанес оппоненту одно ножевое ранение. Пострадавший скончался на месте.