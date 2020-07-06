Пострадавшая в "Хромой лошади" женщина умерла после 11 лет лечения в больнице

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Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Девушка скончалась, подробности не разглашаем", – сказали в ведомстве.

Девушка во время пожара отравилась угарным газом. Врачи говорили, что из-за токсического поражения мозга девушка осталась на всю жизнь инвалидом.

Все это время Пекарская находилась на лечении в больнице, в последнее время она была в паллиативном отделении. Девушка не могла говорить и самостоятельно есть.

Пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошел в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек. Еще более 70 человек пострадали. Огонь распространился по помещению в результате использования пиротехники с нарушением правил пожарной безопасности и строительных норм.

В апреле 2013 года был вынесен приговор восьми обвиняемым по делу о трагедии в "Хромой лошади". Фактический владелец заведения Анатолий Зак получил девять лет и 10 месяцев лишения свободы.

Неофициального исполнительного директора клуба Светлану Ефремову приговорили к четырем годам колонии, а арт-директора Олега Феткулова – к шести. Также осудили пиротехников Игоря и его отца Сергея Дербеневых.